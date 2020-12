Nyhende

– Ei samla regjering ønskjer å realisere Stad skipstunnel. Ingen skal tvile på det. Alle argument som har blitt brukt dei siste ti åra står seg framleis. Personleg trur eg på samferdsleministeren når han seier at han treng tid for å gå gjennom prosjektet. Det sa Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister i Solbergregjeringa, då Stad Venstre, Vanylven Venstre og Vestland Venstre inviterte statsråden til å besøkje Moldefjorden der innslaget for Stad skipstunnel kjem.