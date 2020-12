Nyhende

– Det er tungt og trist med avlyst Malakoff, men vi er allereie i gang med å planlegge for neste år, sa festivalsjef Arnt-Ivar Naustdal. – Vi har visst eit tid at det var denne vegen det gjekk, så avgjersla kom ikkje som eit sjokk. Men det er tungt for oss å ikkje kunne arrangere festivalen. – Eg har ikkje peiling på kva eg skal finne på i sommar. Det er festivalen eg har drive på med sidan vi flytte heim, og no begynner realiteten å gå opp for oss, sa han.