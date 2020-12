45 vaksiner til Stad komande veke

Nyhende

Innbyggjarar i Stad vil få tilbod om covid-vaksine i samsvar med helsemyndigheitene sine anbefalingar og prioriteringar, så raskt og effektivt som det lar seg gjere.



Blir kontakta

Norske helsemyndigheiter har bestemt at med den smittesituasjonen vi har no, skal personar med høg alder og risikofaktorar få vaksinen først. Det betyr at sjukeheim står øverst på lista. Dersom det blir ein utvikling med stor smittespreiing i samfunnet og større press på helsetenesta, kan helsepersonell få høgare prioritet.

Stad har oversikt over alle som skal ha tilbod om vaksine i kommunen. Det er ikkje nødvendig å kontakte legetenesta for å setje seg på liste. Alle vil bli kontakta for avtale når det er deira tur til å bli vaksinerte.

Arbeidet vil bli omfattande og kommuneoverlegen oppmodar alle om å gjere det dei kan for å ha best mogeleg kunnskap om koronavaksinen i tida som kjem. Det er viktig at kvar enkelt har eit godt grunnlag for å velje om ein vil ta imot tilbodet om vaksine. Det vil ikkje bli gjeve omfattande informasjon til kvar enkelt ved sjølve innkallinga. Her finn du informasjon om vaksinen: https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/





Prioritert rekkjefølgje for vaksinasjon:

1. Bebuarar på sjukeheim

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Eldre over 64 år og personar i alderen 18–64 år med underliggande sjukdommar og tilstandar

5. Alder 55–64 år med underliggande sjukdom og tilstandar

6. Alder 45–54 år med underliggande sjukdom og tilstandar

7. Personar mellom 18 og 44 år med underliggande sjukdommar og tilstandar

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Les meir om prioriterte grupper på Folkehelseinstituttet si nettside.

Når vaksine blir levert må den nyttast innan få dagar. Det betyr at arbeidet vil vere intensivt når leveransane kjem. Med gode planar og godt budde tilsette skal vi kunne løyse dette på ein god måte.

Det er legekontora i kommunen i samarbeid med helsesjukepleiarar som gjennomfører vaksinasjonen. I tillegg vil bebuarar ved sjukeheimane verte vaksinerte av personale ved institusjonane.





Godkjend vaksine

EU-kommisjonen har no formelt godkjent Pfizers vaksine for bruk i Europa og Norge.

94 prosent vern

Vi kjem til å få fleire vaksiner i løpet av det næraste året. Pfizer sin vaksine er den som først vert tilgjengeleg i Noreg. Vaksinen er ein mRNA-vaksine og skal gje 94 prosent vern mot covid-19 og vert gitt i to dosar med tre veker mellomrom.