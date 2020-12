Sogn og Fjordane - det vi mista

Nyhende

Då regionreforma blei tredd nedover hovuda våre, reagerte finnmarkingane instinktivt. Som busette i ein superutkant og eit grenseland, vel vane med store interne avstandar og tusenvis av kilometer til Oslo, såg dei straks at dette var ei ny tilstramming av sentraliseringsskruen. Kvifor skulle dei leggje seg frivillig inn under Tromsø, som eigentleg ikkje var noko anna enn ein oppkomling, knapt meir enn ein småby før i etterkrigstida. Dei mobiliserte mann og mus, noko som vart lagt merke til. Godaste Trygve Slagsvold Vedum sette Finnmark straks på kumulert plass på reverseringslista.

Også frå Nord-Norge frakta dei tørrfisken sin til Bergen, likevel var det noko anna for oss som budde berre eit par dagars segltur unna det som var ikkje berre landets, men Nordens største by i si tid. Kjøpmennene i hansastaden hadde full kontroll over vareflaumen frå fjordfylket, dei rådde både på Bryggen og i våre "Kræmmer-Leier paa Landet". Berre dei sterkt religiøse haugianarane på Svanøya makta å byggje sitt eige kraftsentrum, men Ole Svanøe enda opp som byborgar for å få det til.

Også den åndelege og juridiske makta låg til Bergen, der biskop og amtmann heldt hus. At vi blei eige fylke i 1763, merka vi lite til – ikkje før på 1840-talet budde amtmennene permanent innanfor fylkesgrensa. Vår første by, Florø, sleit tungt i starten, og klarte aldri å byggje seg opp som noko fylkessamlande alternativ etter at sildefisket slo feil. Då vi fekk Fylkesbåtane i 1858, var det ikkje snakk om noko anna enn at rutene skulle ha sitt utgangspunkt i Bergen, og reiarlaget fekk sitt kontor der.

På slutten av 1800-talet fekk fossane våre verdi som kvitt, elektrisk gull. I imperialismens tidsalder vart Sogn og Fjordane kolonisert utanfrå, for ein stor del med bergensk kapital. Johan Jensen i Holmedal var blant dei som investerte bykroner i lokal industri. Samtidig tok det til å gro fram litt meir sjølvbyrgskap hjå fiskarar og bønder i fjordfylket. Med landsmålet og frigjeringa frå embetsmannsstaten i ryggen, bygde vi smått om senn vårt eige hus, stein på stein, med eigne aviser, bankar, meieri og turisthotell.

Lausrivinga frå byen skaut fart med distriktspolitikken på 1960-talet og den motkulturelle rørsla på 1970-talet. Etter kvart fekk vi bygt ein levedyktig trippelakse mellom Florø med næringsliv (skipsindustri, olje og oppdrett), Førde med handel, service og helse (sjukehuset frå 1979) og Sogndal med utdanning og vitskap (lærarskule frå 1972, distriktshøgskule frå 1975). Den åndelege frigjeringa fekk tilskuv med fylkesdekkjande teater og eige NRK-kontor. Sjølvstendet blei krona med fylkestinget sitt vedtak om å flytte Fylkesbåtane sitt hovudkontor heim frå Bergen i 1979. Endeleg stod vi på eigne bein, og vi framstod som vellukka etter dei fleste statistiske mål – god folkehelse og høg levealder, få skilsmisser, låg arbeidsløyse og dei beste skuleresultata ved sidan av Oslo.

Og etterpå, kva har så skjedd? Høgskulen vår har mista sitt sjølvstende under den nye tids mani etter kunnskapsstordrift. Sjukehusa blei dregne ut av vårt fylkeskommunale demokrati og plasserte i ein mørk, helsebyråkratisk krok. Fylkesbåtane gjekk tapt med EU sitt anbodsregime som tvinga fram globalisering og privatisering av transporttenestene våre. Samtidig fekk alle statlege sektorar byggje kvar si nye og sentraliserte regioninndeling, utan at regjeringa greip inn for å samordne. I staden følgde ho opp med å slå saman fylka, slik at våre gode statistikkar ville forsvinne i den store gryta til vår store nabo i sør.

Våre to store parti kunne sett ned foten, men sjansen sklei unna. Senterpartiet var eigentleg i mot, men Jenny Følling oppførte seg som ein lydig byråkrat og tok nabopraten. Arbeidarpartiet vingla, og stemte for i fylkestinget og mot på Stortinget.

I desse dagar byggjer dei eit nytt fylkeshus til ein milliard i Bergen. Fylkesmannen sit på Leikanger enn så lenge, men kva som skjer rundt neste sving veit vi ikkje. Makt har eit drag til å bli sogen dit makta ligg. Dette har folk oppdaga, og protestveljarar i hopetal vender seg til Senterpartiet. Eit eller anna har skjedd når ingen lenger torer bruke ordet "robust" anna enn som ironi, og ørna blant partia ikkje klarer å komme på vengjene.

