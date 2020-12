No blir ambulansane "elektroniske"

Nyhende

Innføringsprosjektet som startar over nyttår, betyr slutten for papirjournalar i ambulansane. I staden for å skrive med penn på papir, skal ambulansepersonell registrere funn og observasjonar på nettbrett. Akuttmottaka på sjukehusa kan sjå informasjon om pasientar i ambulansane i sanntid, og betre planlegge mottak og vidare behandling av pasienten.