Nyhende

‒ Domstolsadministrasjonen sitt framlegg om å fjerne ei av dei fire faste stillingane i kjerneverksemda til Nordfjord Jordskifterett frå sommaren 2021 er uakseptabelt, og eit klart brot med Stortinget sine føringar og lovnader knytt til Domstolsreformen og distrikts-domstolane. No må Justisdepartementet ein gong for alle få slutt på at Domstolsadministrasjonen undergrev rettsmiljøa i distrikta, og nok ein gang ser ut til å oversjå Stortinget sine innskjerpingar og vedtak om framtidig rettsstruktur og innhald i framtidas rettsstader.