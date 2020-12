Engelsk virusvariant påvist i Kinn

Nyhende

Ifølgje FHI er den engelske virusvarianten påvist hos to personar i Norge. Begge kom til Norge frå Storbritannia i desember, og vart testa etter at dei utvikla symptom. Ifølgje NRK oppheld ein av desse personane seg i Kinn kommune. Det er kommuneoverlege Jan Helge Dale som stadfestar dette til NRK.

– Smittesporingsteama i kommunen vil følgje opp i samsvar til gjeldande rutinar for personar som får stadfesta den engelske virusvarianten, med ekstra testing og tettare oppfølging av nærkontaktar for å redusere risiko for eventuell vidare spreiing, seier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Tidlegare denne veka stadfesta britiske styresmakter at det er oppdaga ein ny variant av koronaviruset i Storbritannia, som kan knytast til Sør-Afrika. Den nye varianten av viruset skal vere endå meir smittsam.

– Den engelske virusvarianten ser ut til å vere meir smittsam enn det vanlege koronaviruset, men den ser ikkje ut til å gje noko større risiko for alvorleg sjukdom utifrå det vi veit per no. Nokre få tilfelle av denne varianten er påvist i eit titals europeiske land, men det er grunn til å tru at varianten også kan finnast i land der ein ikkje undersøker genomet til viruset, og difor ikkje kan oppdage mutasjonar. Når fleire land startar med slike undersøkingar, vil vi få betre innsikt i utbreiinga av denne varianten, seier Vold.

Den nye varianten av koronaviruset har gjort at fleire land har lagt ned flyforbod mot direktefly frå Storbritannia. Norge innførte stans for alle direktefly frå Storbritannia måndag, etter at nabolanda hadde gjort det same for å unngå virusvarianten. Fredag vart det klart at Norge vidarefører dette flyforbodet fram til 29. desember. Det er mogleg at det vert vidareført til over nyttår.