Venta snøfokk i fjellet og vanskelege køyreforhold i låglandet

Nyhende

Ifølgje Meteorologane på Twitter er det meldt snøfokk i fjellet frå laurdag kveld, spesielt i Sør-Norge er det sendt ut gult varsel. Det vert difor anbefalt å sjekke vêrmelding og trafikkmeldingar på Statens vegvesen sine nettsider før ein skal ut å køyre. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og moglegheit for kolonnekøyring og/eller stengde vegar.

Ved Strynefjellet er det mellom anna sendt ut gult varsel for snø og oransje varsel for snøskred ved Langevatnet. Ved Billingen er det sendt ut gult varsel for snø.

Dette er status like før klokka 15:00:

Strynefjellet: Stort sett snø og isdekke, men fare for glatte parti. Klokka 05:50 vart det meldt om -7 grader, sørvestleg svak vind, lettskya og middels snø. Dette gjeld inntil vidare.

Utvikfjellet, strekning Byrkjelo – Stryn: Klokka 05:30 var det vekslande bart og vått, snø og isdekke.

Filefjell: Snø og isdekke. Klokk 13:40 var det -16 grader, svak vind og klart. Dette gjeld inntil vidare.

Haukelifjell: Snødekke. Klokka 14:00 vart det meldt om -12 grader, flau vind og klart. Dette gjeld inntil vidare.

Vikafjellet: Snø og isdekke. Klokka 14:30 vart det melde om -8 grader, svak vind og opphald.

Hol- Aurland: Snø og isdekke. Klokka 13:30 vart det meldt om -15 grader, lett bris og klart. Dette gjeld inntil vidare.

Tyin – Årdal: Snø og isdekke. Klokka 13:40 var det -10 grader, lett bris og klart.

Hemsedalsfjellet: Snø og isdekke. Klokka 13:30 vart det melde om -12 grader, svak vind og klart. Dette gjeld inntil vidare.

Hardangervidda: Stort sett snø og isdekke. Klokka 13:40 var det -11 grader, svak vind og klart.

Låglandet

Meteorologane oppmodar også om dei som skal ut å køyre på vegane i låglandet om å vere forsiktige. Det er nemleg venta vanskelege køyreforhold laurdag ettersom det er venta snø som går over i regn.