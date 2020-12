Fine snøforhold på Harpefossen - gult varsel for snøskred i høgda

Nyhende

På julaftan kom snøen og vinteren tilbake i store deler av Stad kommune. På Harpefossen vart det torsdag meldt om ti centimeter nysnø og meir i vente. Det er no mogleg å ta seg ein skitur i skiløypene på Harpefossen.

Skal ein lenger opp i fjellet i Indre Fjordane, bør ein vere forsiktig. Ifølgje varsom.no er det sendt ut gult varsel for snøskred fredag 25. desember og laurdag 26. desember. Ver varsam i terreng der nysnøen har bunde seg til mjuke flak til nysnøen har stabilisert seg. Det er grunna vind med aukande styrke som kan transportere snø som framleis ligg ubunden inn i nordaustlege leheng at det er sendt ut gult varsel for snøskred.

Ein bør unngå terreng som er brattare enn 30 grader med mykje nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg, ein bør unngå terrengfeller.