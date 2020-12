Solistlaget klart for Jorden Rundt på 80 dager

Nyhende

Solistlaget er endeleg klart: Magnus Dorholt Kjeldal, Eli Kristin Hanssveen, Thomas Ruud, Ann-Helen Moen, Beate Mordal, Jan Erik Fillan, Camilla Stenhoff Vist og Trond Gudevold skal ta publikum med på ei fantastisk reise rundt jorda, der det meste kan skje! Det kunstnariske teamet er allereie i gong med dei første produksjonsmøta for å sørge for at forestillinga vert ein fryd for både auge og øyre: Regissør Ronald Rørvik, dirigent Michael Pavelich, koreograf og regiassistent Toni Herlofson, scenograf Plamena Dicheva, lysmeister Ovar Holmen og rekvisitør Anndi Bergset har ei stor oppgåve i året som kjem, der dei kunstnariske idéane skal settast ut i livet med god hjelp av operakoret, eit stort dugnadsapparat og lærarar og elevar ved Eid vidaregåande skule.