Stiller spørsmål ved kommunal behandling

– Skal ikkje lova vere lik for alle?

– Skal ikkje lova vere lik for alle, spør Jens Cilleborg. Han viser til at Stad kommune sjølv bygde høgdebasseng i Heggjabygda utan løyve, utan at det fekk konsekvensar, medan andre som har starta opp med tiltak, som naustsaka på Midthjell, får beskjed om å fjerne det ein har laga til og tilbakeføre til tilstanden før arbeidet starta opp.