Nyhende

Vindkraftdebatten har endeleg fått nokon frå makteliten på Stortinget til å erkjenne fakta om at det er forskjell på folk. Når Barth Eide frå Stortingets talarstol brukar uttrykket «Vi her inne -og de der ute» så har han vist oss at det er stor forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemakar. Det er akkurat den kjensla vi som har kjempa mot vindkraft på ulike stadar i Noreg har kjent lenge, så på ein måte var det godt at det glapp på sjølvaste talarstolen i Stortinget.