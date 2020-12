No blir det kjeveortoped på Nordfjordeid

Nyhende

Det er kjeveortopedane Ingri Beddari og Marit Ramsli Gjethammer som vil kome til Nordfjordeid for å ta seg av lokale pasientar.



- Dette er eit prosjekt som vi vil teste ut gjennom 2021. Tilbodet er i første omgang for pasientar under aktiv behandling som soknar til den offentlege tannklinikken på Eid. Vi vil med tida vurdere om vi kan utvide tilbodet til også å gjelde for pasientar frå nærliggande stader. Formålet vårt er at føresette skal sleppe å ta seg fri frå arbeid for å følge til timane for enkle kontrollar. Det vi kan utføre på klinikken på Eid er enkle strengskift og aktivering av apparatur, opplyser kjeveortopedane i ei pressemelding.



Hovuddrifta til Kjeveortopeden vil framleis vere i Ørsta, og all kontakt må rettast til klinikken der. Det er også i Ørsta ein gjennomfører kontrollar i samband med oppstart av behandling, besøk der ein skal ta røntgen, liming av streng, avtaking av streng og liknande.



Verksemda vart starta i 1976 og dei åtte tilsette behandlar årleg mellom 900-1000 pasientar.