Truckstopp klar til sommaren

Gode døgnkvileplassar for sjåførar av tungbil er viktig for tryggleiken i trafikken

I slutten av september kunne Fjordabladet melde at Statens vegvesen hadde fått inn to særs gode tilbod for etablering og drift av døgnkvileplass for tungbilsjåførar på strekninga E39 Nordfjordeid-Kjøs.