Ha ein person som nærkontakt

Nyhende

– Når det gjeld julebesøk utanfor institusjonen er det ikkje noko vi verken kan fråråde eller tilråde. Institusjonane si rolle i dette vil vere å gi god informasjon i forhold til bebuar sin habituelle tilstand og elles smittevern/retningslinjer. Dei tilsette er tilgjengelege for dialog på telefon og mail dersom ein ynskjer å drøfte spesifikke situasjonar. Når det gjeld lengde på besøk heime vil ein kunne avtale om det er behov for to timar, fem timar eller andre rammer rundt besøket utifrå situasjon. Det er ynskjeleg at ein held seg innanfor eit dagsbesøk, seier Barbro Farstad Longva.