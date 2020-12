42,6 miillionar kroner til Eid vidaregåande skule

Nyhende

─ Eg tykkjer dette er svært gledeleg. Utbygginga vil legge til rette for at skulen kan halde fram den positive utviklinga den er inne i framover. Eg vil gje skryt til Eid VGS for å «ta ballen» og utvikle nye fagområde innan energi og velferdsteknologi saman med næringslivet og andre aktørar. Det er sterk etterspurnad etter denne kompetansen i arbeidslivet, dette kan også vere med på å skape nye arbeidsplassar i næringslivet framover. Så, alt i alt ein gledeleg dag for alle som har jobba for dette, seier Sigurd Reksnes (Sp), fylkestingsrepresentant og medlem i hovudutvalet for opplæring og kompetanse.