Førstemann til mølla

Nyhende

Bakgrunnen for at det er påmelding, er at koronasituasjonen gjer at det berre er eit sterkt avgrensa tal tilhøyrarar som kan vere til stades i kyrkjerommet samstundes, og at ein må ha registrert kven som har vore der, i tilfelle det vert behov for å kontakte folk i samband med smittesporing. Påmelding gjeld for alle Stad kyrkjelege fellesråd sine gudstenester i jula. Dei fleste kan ein melde seg på via stadkyrkje.no, men somme gudstenester i ytre delar av kommunen må ein ringe for å melde seg på. Opplysningar om dette finn ein på nettsida.