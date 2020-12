Avgjort på bakrommet

Nyhende

Fjordabladet har brukt mykje tid på å dekke det som for innbyggarane i kommunen vår er ei av dei sakene gjennom året. Nemleg kommunebudsjettet som handlar om korleis dei kommunale tenestene blir i året som kjem, kva investeringar som skal gjerast og kor mange som vil ha jobben hos den desidert største arbeidsgjevaren. I utgangspunktet er det alltid knytt spenning til korleis dei ulike partia prioriterer. Held dei det dei lova ved siste val, eller er det slik at vallovnader ikkje er så viktige når det kjem til stykket? Alt dette og meir til for vi svar på gjennom handsaminga av budsjett og økonomiplan.