Hagefuglane treng mat, trass fugleinfluensa

Nyhende

Det er liten risiko for at menneske kan bli smitta, men sjukdommen spreier seg lett til nye fuglar. Fjørfe som går ute, er mest utsette for smitte frå villfugl. Fjørfe som vert haldne inne, kan smittast ved at viruset passivt følgjer med menneske, fôr eller utstyr.

– Dersom du matar småfuglar regelmessig ute bør du halde fram med det. Unngå direkte kontakt med fuglane og avføring frå fuglane. Vask hendene godt med såpe og vatn etter kontakt med fuglebrett eller liknande, eventuelt kan du bruke hanskar, seier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, til avisa Nationen.

Har du vore i nærkontakt med ein død fugl eller behandla ein sjuk fugl, og deretter får influensaliknande symptom, bør du kontakte lege, skriv Mattilsynet på sine nettsider.

Sjukdommen kan smitte dei fleste typar fuglar, men nokre får meir akutt sjukdom enn andre. Oppdagar du døde andefuglar, måsefuglar, vadarar, rovfuglar og åtseletarar på eigedommen din, må du kontakte Mattilsynet. Det same gjeld viss du finn fleire enn fem døde fuglar av andre artar i eitt område.