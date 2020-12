Eide Fjordbruk AS har kjøpt har kjøpt seg inn i Nordfjord

Nyhende

‒ Dette er ei viktig og strategisk investering som forbetrar vår posisjon som ein framtidsretta matprodusent av laks innan berekraft, teknologi og kvalitet, seier dagleg leiar Sondre Eide i ei pressemelding.

Eide Fjordbruk vurderer Norsk Marin Fisk sine tre lokalitetar i Nordfjord og regionen som svært godt eigna både for forsøksverksemd og matproduksjon i sjø. Lokalitetane dette gjeld er Hundvika Aust, Isane og Bakjerstranda i Kalvåg.

Dei peikar vidare på at det skjer kommunale planprosessar i regionen som vil kunne gi nye mogelegheiter for styrking og utvikling av selskapa framover. Dette gjeld både for forsking, produksjon av høgkvalitet laks og aure, men også ulike former for integrert havbruk.

‒ I samarbeid med dei tilsette i konsernet Norsk Marin Fisk AS og dei kommunane der selskapa har si verksemd ser Eide Fjordbruk fram til å utvikle verksemda vidare og intensivere det viktige forskings- og utviklingsarbeidet ytterlegare.