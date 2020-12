Nyhende

─ Først og fremst kjennest det godt å oppleve at Stortinget seier at no kan vi byrje arbeidet med å realisere Stad skipstunnel. Det første vi skal starte med er å utarbeide konkurransegrunnlag, kontrahering av entreprenørar, planlegge og etablere ein byggeherreorganisasjon, gjennomføre grunnerverv, få på plass diverse søknader og løyve, sa Terje Andreassen som meinte mogleg anleggsstart mot slutten av 2021.