─ Full forvirring etter domstolvedtak

– Her har stortingsfleirtalet beståande av H, Frp, V og KrF gitt fleirtal for endringar i lovverket som faktisk tek frå Stortinget påverknad over framtidig domstolstruktur, men dei klarte ikkje å gjera noko vedtak om kva slags struktur som skal gjelde framover, seier ho.

Saka om domstolstrukturen vart behandla i Stortinget 10. desember. Stortinget fekk saka frå regjeringa i oktober. Klinge legg vekt på at saka var forma som ei stortingsmelding, som viser politisk retning, og at det ikkje vart gjort vedtak der stortingsfleirtalet slutta seg til dei endringane i domstolstrukturen som regjeringa hadde gjort framlegg om.

─ Det seier jo litt når sorenskrivar Frank Kjetil Olsen ved Senja tingrett stiller spørsmål ved om Senja tingrett no eksisterer lenger eller ikkje, seier ho og viser til ei pressemelding som Olsen sjølv har sendt ut om dette.

─ Denne saka er for alvorleg til at eg kan seie at dette er komisk, men eg lurer verkeleg på kva justisministeren og regjeringa tenkjer no. Vi i Senterpartiet er allereie i gang med å forme mange skriftlege spørsmål til Mæland. Der må ho gjera greie for korleis regjeringa skal kunne oppfylle alle garantiane som har kome frå regjeringspartia og Frp dei siste vekene, og ikkje minst kva konsekvensane er ved dei vedtaka som vart gjort, seier Klinge.

Senterpartiet fremma saman med Ap og SV forslag om at kvar enkelt av dagens 60 tingrettar og 34 jordskifterettar skulle oppretthaldast som i dag.

─ Desse forslaga om å oppretthalde alle dagens domstolar vart nedstemt i Stortinget. Dette betyr jo formelt sett at dei ikkje lenger finst, så det er nok fleire sorenskrivarar og jordskifteleiarar som lurer på kva i all verda Stortingets vedtak betyr, seier Klinge.

– Dessutan må mange lov- og forskriftsendringar gjerast før regjeringa kan iverksette ein ny domstolstruktur i tråd med dei lovnadene dei har kome med. Til dømes har dei lova at ingen domstolar skal leggast ned sjølv om dei skal redusere talet på rettskretsar kraftig. Per i dag er det berre mogleg med ein domstol per rettskrets. Vi i Senterpartiet bad saman med Ap og SV om at regjeringa skal koma tilbake med ei ny sak om dette, men vart nedstemt.

─ Det høyrer med til historia at det har vore eit enormt hastverk i justiskomiteen i behandlinga av domstolstrukturen fordi regjeringspartia og Frp pressa fram ei veldig rask framdrift. Dei ville bruke denne saka i forhandlingane om statsbudsjettet. Frp selte framtida til mange domstolar for litt billigare øl og snus, men verken dei eller regjeringspartia har nok tenkt godt nok gjennom kva dagens vedtak i Stortinget betyr, avsluttar Klinge.