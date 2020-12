Vann kokkepris

Nyhende

Johanna Magdeli Pettersson Utvær (20 år) frå Barmen i Stad kommune fekk tildelt KokkeKarlas Legat for 2020 under Matprisen som gjekk av stabelen måndag 7. desember. KokkeKarlas Legat vart oppretta etter eit ønske frå Karla Linhave Siverts og arvingane hennar, og vert kvart år delt ut til ein ung kvinneleg kokk for å fremme unge kvinnelege kokkar og kokkefaget. Johanna som er årets vinnar får eit stipend på 50.000 kroner som skal brukast til studiar og kompetanseheving innan kokkefaget.