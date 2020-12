Lei av å rydde etter andre

Nyhende

Jan Pedersen (79) er leiar i Eid småbåteigarlag, som eig området og nausta ved småbåthamna på Nordfjordeid. Gjennom fleire år har dei vore plaga av at folk brukar bossdunkane ved grusplassen, samt slengjer frå seg boss på plassen.

Billykter om kvelden

Om kveldane/natta blir også grusplassen brukt til biltrafikk. Der eigarane av bilane legg frå seg mellom anna billykter på plassen.

- Det er i hovudsak billykter som vi finn her om morgonen, slengt utover her ved nausta, og så er det vi i småbåteigarlaget som får arbeidet med å rydde opp, seier Pedersen som også opplever at bossdunkane på plassen blir brukt av andre.

- Desse bossdunkane er tenkt for dei som nyttar småbåthamna, samt turistar i bubil. Men det er også fastbuande her i kommunen som kjem med bosset sitt her og fyller opp dunkane, seier Pedersen.