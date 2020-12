- Ikkje meir sentralisering ut av Nordfjord no, Alfred

Nyhende

Kysten treng eit løft og Senterpartiet har derfor lagt inn ein eigen kystpakke i vårt framlegg til statsbudsjett. Senterpartiet meiner Noreg sitt nett av farleier og hamner må utnyttast fullt ut, og spesielt i næringssamanheng. Senterpartiet har derfor prioritert å bruke 300 millionar kroner ekstra på dette saman med oppstartsløyving til Stad Skipstunnel på 60 millionar kroner.

Medan Venstre ikkje fann rom for Stad Skipstunnel i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett, så har Sp prioritert dette heile vegen, og fekk etablert fleirtal på Stortinget for Stad Skipstunnel saman med Frp og Ap. Dette var nok avgjerande for at regjeringa til slutt bøygde av, og at skipstunnelen no endeleg kan byggjast.

Meirkostnadane til Vestland fylkeskommune som følgje av nye ferjeanbod er kring 350 millionar kroner årleg. Venstrepolitikar Alfred Bjørlo jublar over at Frp fekk på plass 33 mill til ferjedrift i Vestland i budsjettforhandlingane, dette er for alt for lite, men kom på plass etter at Venstre sjølve ikkje fann rom for noko til dette i sitt framlegg til statsbudsjett. Dette er nok eit døme på at Venstre når alt kjem til alt, ikkje føl opp fagre lovnader med midlar.

Det er svært gledeleg for Nordfjord og landet at Stad Skipstunnel endeleg skal byggjast. Vi kan også gle oss over at det er avsett planleggingsmidlar til E-39 Sandane-Byrkjelo. Det er berre å konstatere at Venstre i regjering ikkje la inn midlar til nokon av desse prosjekta i regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. Bjørlo sitt parti har rett og slett ikkje prioritert desse viktige prosjekta i Nordfjord.

I Nordfjord så treng vi ein heilskapleg politikk som skapar optimisme og framtidstru. Senterpartiet sine prioriteringar er krystallklare, vi vil satse på regionen, ikkje avvikle viktige institusjonar slik som vi ser at Venstre og regjeringa no legg opp til ved å legge ned Nordfjord Jordskifterett. Meir sentralisering og nedprioritering av viktige prosjekt i Nordfjord er det siste vi treng no.