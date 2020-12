Dyr drosjetur for koronasjuk - har fått 20.000 kroner i bot

Nyhende

Drosjeturen skjedde samstundes som det var eit stort smitteutbrot i Stad kommune. Først etter turen fekk drosjesjåføren beskjed om at passasjeren han køyrde til sjukehuset på Nordfjordeid, var smitta.

Tok taxi i Stad – skal ha vore koronasmitta Ein person som skal vere stadfesta covid-19 smitta bestilte taxitur i Stad torsdag sist veke. No er denne personen meldt til politiet av drosjeeigar.

Taxiforbundet er nøgde med at ein koronasjuk passasjer fekk straff.

– Drosjesjåførar er ei utsett yrkesgruppe. Både sjåførar og passasjerar må ta forholdsreglar. Det seier styreleiar Øystein Trevland i Norges taxiforbund til NRK etter at ein koronasmitta drosjepassasjer som i november tok drosje i Stad kommune, får 20.000 kroner i bot.

– Vi ønskjer at alle skal følgje alle lover og reglar for korona. Alle som bryt desse får bot, og då er det på sin plass at han som tok drosje også får det, seier Trevland til NRK.