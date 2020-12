Ny domstolstruktur: Eit styrka rettsmiljø i Nordfjord

Nyhende

Stortinget vedtek denne veka ei ny organisering av domstolane i Noreg. Vi vil på det sterkaste avvise at denne nye organiseringa betyr eit svekka rettsmiljø i Nordfjord, slik Senterpartiet hevdar. Tvert imot: Med dei rammene Stortinget no har fått på plass for den nye organiseringa, ligg alt til rette for eit styrka rettsmiljø i Nordfjord i åra framover.





Nordfjord har i dag ein jordskifterett på Nordfjordeid med 2 dommarar og 2 ingeniørar. I tillegg har Sogn og Fjordane Tingrett ein rettssal på Nordfjordeid samlokalisert med jordskifteretten, med ei «minimumsbemanning» på ei 20% sakshandsamarstilling for å kunne gjennomføre ein del rettssaker på Nordfjordeid i staden for i Førde.

I Stortinget sitt vedtak om framtidas domstolstruktur er det slått krystallklart fast at Nordfjordeid som rettstad skal bestå – og at ingen endringar i kvar det skal vere rettsstader kan gjerast over hovudet på Stortinget. Og ikkje berre det: Stortinget har også skjerpa inn at bemanninga av rettsstadar i distrikta med fire dommarårsverk eller mindre (slik som på Nordfjordeid), skal haldast oppe minst på same nivå som i dag.

For ytterlegare å styrke rettsvesenet blir det oppretta over 50 nye dommarstillingar, og det blir sett av midlar til å oppgradere rettslokale over heile landet til ein meir tidsmessig standard, mellom anna med meir digitalt utstyr.

Det vil bidra til auka aktivitet i distriktsdomstolane, med endå betre vilkår for fagmiljøet på kvar rettsstad og tilstøytande kompetansearbeidsplassar. Vi har klare forventingar om at også Sogn og Fjordane Tingrett tilpassar seg dette ved å auke opp sakshandsamarkapasiteten på Nordfjordeid, og gjer det mogleg å køyre fleire saker enn i dag i Nordfjordeid i staden for i Førde. På sikt ligg då alt til rette for eit styrka fagmiljø i rettsvesenet på Nordfjordeid, som gjennom pilotprosjektet «Statens Hus» også kan samvirke meir enn i dag med andre statsetatar i Stad kommune.

Vi merkar oss og forstår at det er uro i mange rettsmiljø i distrikts-Noreg om ein kan stole på Stortinget sitt vedtak, ut frå dårlege røynsler over mange år med Domstoladministrasjonen si handsaming av små fagmiljø i distrikta. Dette tek vi på djup alvor. Det er difor Stortinget har vore så tindrande klare på at ein rettstad i distrikts-Noreg ikkje er noko «papirvedtak» med eit laust innhald – men eit levande fagmiljø med ei definert fagleg bemanning som ikkje skal svekkast i åra framover, men snarare styrkast.

Når Venstre og stortingsfleirtalet no har valt å satse på domstolane i Distrikts-Noreg, ligg óg alt til rette for at ein kan ha tillit til styringa av dei minste domstolane. Venstre vil vere ein pådrivar på alle nivå for å sikre at styrkinga av rettstryggleiken og viktige kompetansearbeidsplassar i distrikta vert følgt opp med full styrke.