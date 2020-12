Meir pengar til barnehagar, skular og eldreomsorg

Nyhende

‒Vi er glade for å presentere eit budsjettalternativ med fokus på gode barnehagar, skular og eldreomsorg i heile kommunen. Med vårt framlegg vil området for oppvekst og opplæring ha om lag 3 millionar høgare ramme i slutten av økonomiplanen. I utvalsmøte for oppvekst og opplæring fekk vi vedtatt at det ikkje er aktuelt å sette i gang ei struktursak på barnehage og skular. No har også posisjonen tatt same grep, og det er positivt for kommunen vår. Men vi er heilt avhengig av at denne sektoren ikkje vert strupa for midlar gjennom økonomiperioden. Vi er redd for at forslaget til posisjonen ikkje tek konsekvensen av å stryke punktet om struktur, og at dei med opne auge såleis tvingar fram ei struktursak rundt neste sving. Dette skriv Anfinn Sjåstad, gruppeleiar FrP, Ronald Dalsbø, gruppeleiar Krf, Bent-Inge Borgund gruppeleiar SV og Paul Jacob Helgesen, gruppeleiar Senterpartiet i ei felles pressemelding.

Budsjett 2021, handlingsprogram og investeringar Ikkje eigedomsskatt, men havbruk Det blir ikkje auke i eigedomsskatten for bustader og heller ikkje innført eigedomsskatt på næringseigedom i Stad kommune no. Betydeleg satsing på havbruk skal gje pengar frå Havbruksfondet, og også mottak av ekstra flyktningar skal gje pengar i kassa.

Vil ha 100% ordførar

Også innanfor Helse og Omsorg styrkar dei fire partia ramma med om lag 3 millionar. Dei meiner innsparingane det blir lagt opp til frå fleirtalet er urealistiske.

‒ Stad kommune må i løpet av denne økonomiperioden klare å hente ut synergieffektane av kommunesamanslåinga. Barnehagane, skulane og institusjonane er dei same i dag, som før kommunesamanslåinga. Vi kan difor ikkje forvente at det er her vi skal løyse dei økonomiske utfordringane og omstillingane kommunen må gjennom. Og sjølv med dei positive endringane innanfor helse og omsorg og oppvekst som vi legg opp til, vil det framleis krevje effektivisering innanfor sektorane, der ein stadig må vere på jakt etter gode måtar å løyse oppgåvene på. Den største endringa etter kommunesamanslåinga ligg i det administrative nivået i kommunen. To organisasjonar har blitt til ein. Det er difor naturleg at Stad kommune har høgast innsats på effektiviseringar på desse funksjonane. Vårt forslag legg difor opp til ei gradvis innsparing gjennom økonomiperioden, som endar opp med årleg innsparing på 6,9 millionar kroner per år frå 2024. Vårt forslag inneheld også forslag til reduksjon i politikargodtgjerdsla. Men vi har ein prinsipiell skilnad i forslaget. Vi meiner at Stad kommune må ha ein ordførar i 100 % stilling. Dersom ein vil gå føre med eit godt eksempel må ein difor reversere lønsauken kommunestyret vedtok i 2019, og ikkje redusere stillinga, påpeikar ei fire gruppeleiarane.

‒ Må få kompensert

Dei viser vidare til at det etter handsaminga av budsjettsaka i formannskapet den 26. november har skjedd ei svært stor endring i føresetnadane for framtida i Stad kommune. Det er no avklart at Stad Skipstunnel skal byggast. Planlegging av byggestart skjer no, og byggestart vil vere i denne perioden. Ein må difor sikre at Stad kommune er organisert til å kunne handtere dette på best mogleg måte.

‒Dette betyr både at vi som kommune må ha kapasitet til å følgje opp kommunen si rolle i prosjektet og sikre at synergieffektane vi snakkar om vert realisert. Og det handlar om at Stad kommune sin organisasjon på same tid skal fungere normalt slik at andre tenester ut mot innbyggjarane ikkje vert påverka. Stad Skipstunnel er eit stort nasjonalt prosjekt som vil bidra til både tryggleik i skipsfarten og gi fart på klimaomstilling innanfor transportsektoren. Vi meiner difor at Stad kommune må få kompensert for ein ekstra kapasitet vi må ha i samband med realisering av dette prosjektet.

‒ I vårt forslag til budsjett tek vi høgde for at Stad kommune skal ha kapasitet til å følgje opp kommunen si rolle i prosjektet og å sikre positive synergieffektar frå Stad Skipstunnel, utan at dette påverkar tenesteproduksjonen i kommunen elles negativt. Det vert også lagt inn handlingsrom til dette formålet i investeringsbudsjettet. Vi ber også ordførar og kommunedirektør få oversikt over behovet og gå til Kystverket og Samferdsledepartementet for å få auka tilskot / kompensasjon for auka utgifter i samband med kommunen si rolle med Stad Skipstunnel, poengterer Sjåstad, Dalsbø, Borgund og Helgesen.

Eigedomsskatt som no

I dei fire opposisjonspartia sitt framlegg til budsjett vert det ingen endringar for eigedomskatt i Stad kommune. Dette er såleis likt med forslaget frå posisjonen. Men dei reagerer likevel på at Venstre, Arbeiderpartiet og Høgre føreslår at deira reduksjon av inntekter på 2,8 millionar kroner frå eigedomskatt hovudsakleg skal finansierast med 1,6 millionar kroner frå auka mottak av flyktningar, og 0,7 millionar kroner frå auke avkastning på fond.

‒ Auka avkastning frå fond er jo usikre inntekter. Når det gjeld mottak av flyktningar meiner vi det blir feil å føre det opp mot eigedomskatten. Tek vi i mot fleire flyktningar må vi også følgje opp dette ansvaret til å sikre ei god integrering og opplæring. I vårt forslag går difor denne auka av inntekter rett tilbake til dette formålet. Konkret føreslår vi at kutt i opplæring og integrering vert redusert frå 200% til 100 % innsparing, og at resterande beløp av desse inntektene går til å styrke oppvekst og opplæringssektoren.

‒ Når det gjeld symjebassenget i Selje så er partia samde om at det skal realiserast så raskt som praktisk råd. Ein må difor få avklart alle spørsmål så raskt som mogleg slik at ein kan få regulert området og sette i gang anbodsprosess og få gjort vedtak om byggjestart. Finansieringsplanen må tilpassast tempoet som er mogleg å oppnå i denne prosessen.

‒ Investeringsperioden over 10 år har samla sett eit lågare opptak av nye lån enn alternativet for å bevare noko handlingsrom.

Inntekt frå havbruk

Også i framlegget frå Sp, SV, KrF og Frp vert lagt inn forventa inntekt frå ny produksjonsavgift frå havbruk som saman med forventa redusert inntekt frå havbruksfondet totalt sett vil gi ein realistisk auka inntekt til kommunen. I løpet av økonomiperioden skal budsjettet sikre at kommunen har tilpasse seg økonomien og opparbeider seg handlingsrom i dispensasjonsfondet.

Dei fire gruppeleiarane Anfinn Sjåstad, Ronald Dalsbø, Krf, Bent-Inge Borgund, gruppeleder SV, Paul Jacob Helgesen, Senterpartiet legg vekt på at dei ynskjer å kome i dialog med dei andre partia. Budsjettet for 2021 skal vedtakast av Stad kommunestyre i morgon, torsdag. Dei skal ha sitt møte på Stad Hotell.