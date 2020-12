Meir til fylke som satsar på miljø-ferjer

Nyhende

Det kjem fram i innstillinga som kommunal- og forvaltningskomiteen har kome med til statsbudsjettet for 2021. I forslaget frå komiteen skal vidareføringa av ekstraløyvinga til ferjefylka innrettast slik at ein tredjedel vert fordelt etter ferjekriteria i kostnadsnøkkelen og to tredelar frå ferjesamband som har tatt i bruk el-ferjer per 2020.