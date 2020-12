Nyhende

– No er vi tilbake i våre eigne lokale i Rådhusvegen, seier redaktør og dagleg leiar Ingebjørg Nilsen Stokkenes i Fjordabladet.

På grunn av byggearbeid måtte staben i avishuset midlertidig på flyttefot.

– Vi veit det er mange som har venta på at vi skulle kome tilbake, og at det vert lettare å stikke innom oss på gatenivå. Det er også mange som har venta for å kunne bla i våre gamle årgangar, seier Nilsen Stokkenes, som minner om at ein må ta vanlege smittevernomsyn.