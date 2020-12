Nyhende

Laurdag og søndag analyserte Helse Førde 113 og 40 prøver og ingen av desse var positive. Ein må no tilbake til tysdag 1. desember for å finne ei ny positiv covid-19 prøve. Tysdag sist veke var det to personar som testa positivt for covid-19 etter at Helse Førde analyserte 309 prøver.