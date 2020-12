Ny kampanje for å få det norske folk ut

Nyhende

Mørketid, ein synkende gradestokk og strenge koronatiltak gjer at dørstokken kan følest ekstra høg denne vinteren. Det vil fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv gjere noe med. Dei lanserer no kampanjen #1omdagen, der oppfordringa er å kome seg ein tur ut i frisk luft kvar dag.

– Vi har ein lang vinter føre oss, med tunge dagar for mange, heimekontor, isolasjon og koronarestriksjonar. Difor inviterer vi heile Norge til å forsøke å kome seg over dørstokken minst ein gang om dagen. Det gjer vi fordi vi veit at det å kome seg ut i frisk luft senker stressnivået vårt, og gjer at vi har det betre, seier generalsekretær i Norsk Firluftsliv, Bente Lier, i ei pressemelding.

Terskelen for å bli med og ta #1omdagen vert lagt så lågt eller høgt ein sjølv måtte ønskje, understrekar Lier.

– #1omdagen kan vere alt frå å sette seg på ein benk eller ein stubbe og få litt dagslys, til å gå seg ein liten tur, eller finne ein stad utandørs der du kan nyte kveldsmaten. Her er det berre fantasien som set grenser, seier Lier.

Oppfordringa er meint som eit lite, men meiningsfullt tiltak for å betre folk si psykiske og fysiske helse i det som for mange vil bli ein spesielt krevande vinter.

– For mange er dei vanlege grunnane til å kome seg ut no borte, når dei ikkje lenger reiser til jobb, drar på besøk til venner, til fritidsaktivitetar og liknende. Vi håper denne påminninga om kor enkelt det kan gjerast, og ikkje minst kor godt det gjer, kan gi folk ein ny grunn til å kome seg ut, seier Lier. Ho understrekar at ein gjerne også må dra med seg familie, venner og nærkontaktar ut.

Sjølv om vi skal halde oss heime og i nærmiljøet no, så er det både anbefalt å kome seg ut i frisk luft, og ute er det mykje enklare å oppretthalde anbefalingene om avstand, vert det påpeika.