Olivinskog, kalkmark og elfenbeinslav får spesiell status

Nyhende

– I framtida må vi ha meir natur, og ikkje mindre. Vi må sørgje for å ta ekstra omsyn til truga dyr, plantar og natur som Noreg har eit spesielt ansvar for, eller som står i fare for å forsvinne. Derfor har regjeringa bestemt seg for å gi ein spesiell rettsleg status til to truga naturtypar, og ein art som er heilt spesiell for Noreg, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding.