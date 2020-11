Alfred vil på tinget

– No eller aldri

– Ein må ikkje slutte å prøve ting for fyrste gong i livet. For min del skal eg i 2021, etter over 30 år som politisk engasjert i Venstre, prøve å stille til val til Stortinget. Det seier Alfred Bjørlo som tykkjer det er stor stas å få vere ein del av eit toppa lag på Venstre-lista.