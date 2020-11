Vereide toppar Ap-lista

Nyhende

Torbjørn Vereide (Sunnfjord Ap) toppar lista over stortingskandidatar for Arbeidarpartiet i Sogn og Fjordane valdistrikt. Siri Sandvik frå Stad Ap står på fjerdeplass. Det er klart etter at Sogn og Fjordane valkrins i dag hadde nominasjonsmøte. Møtet vart gjennomført digitalt.

Lista for Sogn og Fjordane::

1. Torbjørn Vereide, Sunnfjord

2. Marie-Helene Hollevik Brandsdal, Årdal

3. Egil Natvik Vestrheim, AUF/Lærdal

4. Siri Sandvik, Stad

5. Petter Sortland, Høyanger

6. Rita Ørnehaug, Hyllestad

7. Leif Jarle Espedal, Fjaler

8. Doris Christensen, Kinn

9. Jarle Christensen, Vik

10. Paulina Sitarz, AUF/Stryn