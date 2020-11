Bra sesongstart

Nyhende

Laurdag var det sprint, og det vart 30. plass på Smørdal Botn, som går for Stårheim IL/Team Hugaas. Det gjekk fort i løypa, men han skaut seg litt vekk med bom på 5 av 10 skot (3+2). Smørdal Botn fekk tida 27:39.6, det er 2:08.1 bak vinnaren Vebjørn Sørum frå Søndre Ål.

Søndag på kort normal gjekk skytinga betre (1+2+1+0), og det vart 23. plass for stårheimaren, som då hadde tida 43:36.2, det er 2:12.2 bak vinnaren Alexander Fjeld Andersen frå Geilo IL.

Dette er første sesong at Johan-Olav Smørdal Botn er senior, og dette er første løp for sesongen for desse skiskyttarane, ettersom opninga som var planlagt på Sjusjøen vart avlyst på grunn av smittesituasjonen i området.

