Nyhende

‒ Eg opplever ikkje at eg går på stas, men at eg står på for Stad kommune. Eg vel å oppfatte dette som ein prinsipiell diskusjon om organisering av politisk leiing, og det er sjølvsagt heilt ok. Det seier Siri Sandvik (Ap) i ein kort kommentar til Knut Tore Nes Hjelle (V) si utblåsing i finansutvalet torsdag.