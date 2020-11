Tankar rundt framtida i Stad kommune

Nyhende

Det går mot vinter og tida er inne for budsjettforhandlingar. For store driftskostnadar fører til at vi må til med harde prioriteringar og det er skremmande sett i lys av at renta er historisk lav. Dersom renta skulle stige med til dømes 2-3% så må vi til med ytterlegare kutt. Det er derfor særdeles viktig at administrasjon og politikarar tek dei rette vala på vegne av alle oss som bur i kommuna vår.

Vi heiar på alle som kan klare å skape utvikling, folketalsvekst, arbeidsplassar og positivitet i eit bygdesamfunn. Men, vi er forundra over tankegangen til administrasjon og nokre av politikarane. Slik den økonomiske situasjonen er i dag, så har ikkje kommuna økonomi til å selge helsesenteret til 6-7 millionar kroner for deretter å byggje eit nytt helsesenter til 25-30 millionar. Dagens helsesenter er vel i forholdsvis grei stand så vidt vi veit?

Takka vere initiativ frå nokre eldsjeler med støtte frå lokalt næringsliv, så vert det gjennomført symje & surfeopplæring i Hoddevika for ungdomskuleelevane nokre gongar i året. Grunnskulane i gamle Selje kommune har elles hatt eit redusert tilbod om symjeundervisning, der utvalde klasser har vorte skyssa til bassenget på Åheim for å ha opplæring der. Med dei nye kompetansekrava som er vedtekne for symjing, er det ikkje kvar elevane må verte skyssa som er bekymringa, men antal timar dei får vere i basseng. Og då kjem tankane om kva type basseng treng vi og kva har vi økonomi til? Vi er verken i posisjon til eller geografisk plassert slik at vi skal bygge eit råflott badeland. Det viktigaste etter vår meining, er at bassenget har 25m lengde og breidda på bassenget treng ikkje vere meir enn 3 baner (ca. 7m). NB! Størrelse er ikkje kontrollert opp imot krav for tilskot/støtteordningar. Bygget over bassenget kan byggast primitivt, men må sjølvsagt stette krava i byggeforskriftene.

Vi har utfordring med for liten gymsal ved både skulen på Stadlandet og i Selje. Stadlandet er ei bygd i stor vekst og har stor aktivitet blant born og unge. Det å kunne utvida gymsalen slik at ein kunne til dømes hatt gåande parallelle treningstilbod både i skuletida og på fritida hadde vore med på å auka aktiviteten ytterlegare. Med aktivitet og fellesskap kjem trivsel og motivasjon, viktige faktorar når forsking viser at born og unge brukar eit auka antal timar framfor dataskjermen…

Derfor har vi tankar om at kommuna bør legge frå seg planar om bygging av ein enorm fleirbrukshall til altfor store summar og som vil ha store framtidige driftskostnadar. Vi har ynskje om at ein heller kan utvide gymsalane på skulane både på Stadt og i Selje, slik at ein kan få auka tilboda der borna er.

Som innbyggjarar i kommuna vår er det først og fremst dei primære behova vi må sikre at vi klarer å betale, slik at vi kan behalde dei. Nokre av dei viktigaste primærbehova våre er barnehage, barne og ungdomsskule, eldretun, sjukeheim og eit helsesenter med lege, helsesjukepleiar og jordmor. Dette er vi avhengig av å ha for å kunne bu og leve her, og ein medverkande faktor for tilflytting framover. Vi kan for så vidt samanlikne dette med den private økonomien til alle innbyggjarane, ein kan ikkje kjøpe dyre leikar til borna, diamantar til frua og reise på dyre utanlandsreiser om ein ikkje klarer å betale husleiga/lånet sitt, eller ei kjøpe mat og klede…

Slik må ein og byrje å tenke når det gjeld kommuneøkonomien i Stad kommune. Vi er ein stor familie som treng å ta dei rette vala… i lag!

Vi kan ikkje stille oss bak slike val som de no tek, når dei på sikt kjem til å gå utover primærbehova våre. Vi er allereie i skrivande stund pålagde både innanfor helse og skule/oppvekst å gjere drastiske

kutt, kvar skal dette ende? Korleis kan vi forsvare handlingar som tek i frå dei svakaste(les: born og eldre)og brukar i overflod på behov som for oss ikkje kjem under dei nemnde primærbehova, men heller i trinn fire og fem i Maslows behovspyramide, trinna som tek føre seg status og personleg sjøvrealisering. Slik vi tenkjer er desse behova eit mål ein ynskjer å nå, men på eit tidspunkt der dei andre nivåa er dekte og kommuneøkonomien ber preg av overflod.

Ved Stadlandet skule har vi aukande tal elevar og ein ser med glede at fleire og fleire kjem seg til og frå skulen ved å gå eller sykle. Det vi derimot ikkje ser på med glede, men heller med tidvis bekymring, er at delar av den mest brukte skulevegen framleis ligg på fylkesveg 620 som er hovudvegen gjennom Stadt og dermed tungt trafikkert. På denne vegen oppstår det ofte situasjonar i møte mellom kjørety og born, men ein har til no heldigvis ikkje opplevd alvorlege ulykker. Men det kan vi heller ikkje vente på…I arealdelen i kommuneplanen er det allereie vedtatt at gang og sykkelvegen skal forlengast opp mot Stavefeltet, for å sikre borna trygg framkomst til og frå skulen. Våre tankar er at dette burde prioriterast…

Selje kommune har i 2019 ved hjelp av Nordplan utarbeidd ei stadanalyse for Leikanger, der det ligg inne mange forslag til forbetringar for sentrum og området rundt https://stad.kommune.no/_f/p1/i3ec9d641-32c4-4fa7-9ba7-5fd9f9a66a9b/stadanalyse-for-leikanger24905.pdf

Med det vi veit er det også satt av pengar til å gjennomføre ein del av desse forslaga som er utarbeidde her. Kva tid skal dette settast i verk? Pengar som skal brukast, bør vel først og fremst nyttast i saker der det allereie er gjort vedtak? Privat næringsliv har investert store summar i strandsona ved Leikanger sentrum. Er det ikkje då snart på tide at kommuna steller i stand det vi kan kalle «innfartsåra» til hotellet? Trafikktryggleiken i Korsen er rett og slett farlig, dersom du ikkje har budd her heile livet og er kjend med dei lokale reglane for køyring og parkering! For her er ingenting skilta av køyreretning som kan veileie bilane til kvar dei skal køyre, og heller ingen fortau for å ta vare på dei mjuke trafikantane våre.

På veg inn mot Korsen passera vi Stadlandet Eldretun. Vi undrar oss og over kvar det bygget er blitt av i planane? Kvar gong ein etterspør kva som er planen for eldretun, så får ein til svar at dei ikkje klarer å bli einige med seg sjølve om dei skal pusse opp eller rive og bygge nytt. Her har vi tankar om at det må takast ei avgjersle enten eine eller andre vegen. For slik det er no så tapar kommuna inntekter kvar månad så lenge det står fleire tomme leilegheiter. Eldrerådet har ved fleire høve tatt opp behovet for oppgradering og vedlikehald på leilegheitene, sidan standaren ved desse er slik at dei ikkje er buande i for dei eldre. Er det verdig våre eldste innbyggjarar å bu ved slike tilhøve? For det er ikkje det at våre eldre ikkje har behov eller ikkje ynskjer å bu ved eldretuna eller sjukeimen, det er tidvis venteliste ved sjukeheimen. Vi treng at noko skjer no…

Det som er gledeleg er alt det som faktisk skjer i kommuna som er rette prioriteringar etter våre tankar. Vi nemner utbetring av Leikvang barnehage etter auka etterspørsel og bygging av brannstasjon. Alle delar er utbetringar som dekkjer inn delar av dei grunnleggjande behova vi innbyggjarane har, blant anna tryggleiksbehovet…

Vi ynskjer at våre tankar kan hjelpe til med å påverke vala de tek på vegne av oss og innbyggjarane elles, slik at vi i fellesskap kan forme plassen vi bur på, til Stad- verdas beste lille stad!