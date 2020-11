Sande toppar lista

Nyhende

-Det er eit stort ansvar eg og dei andre på lista har fått, vi skal no stake ut ein ny kurs for landet, sa Erling etter han blei vald. Han la også til at han er ein sosial type som ikkje har planar om å reise åleine til Stortinget, og håpar han får med seg Aleksander Øren Heen.

Aleksander Øren Heen er samd med Sande i at landet treng ei ny retning, og ber Olve Grotle frå Høgre om å passe seg det neste året, for Sp satsar på å stille mannsterke.

På tredjeplass kom ungdomskandidaten Emma Berge Ness. Ho er audmjuk og takksam for tilliten. Målet hennar er å jobbe for at Sogn og Fjordane skal vere ein bra plass å bu om både ti, femten og tjue år.