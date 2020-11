– Ta heller ein pust i bakken

Nyhende

Anfinn Sjåstad i Stad Frp har i sitt alternative budsjettforslag betydeleg lågare investeringsbudsjett i tiårsperioden enn det som kommunedirektøren har lagt fram.

– Det går an å ta ein pust i bakken, både når det gjeld investeringar og nye prosjekt, Ved å låne mindre pengar, blir det meir til drift, poengterte Anfinn Sjåstad (Frp) under debatten i finansutvalet torsdag.

Anfinn Sjåstad, gruppeleiar i Stad Framstegsparti: – Vi står på programmet – Vi er på veg inn den store eldrebølga, og meiner at kutta til kommunedirektøren er i overkant store.

Ekstra kutt

Sjåstad er glad for at det ikkje blir auke i eigedomsskatten. For å få balanse har Frp i sitt alternative budsjett lagt opp til ekstra kutt, i tillegg til framlegget frå kommunedirektøren, på 4,85 millionar kroner. Dette er fordelt på to årsverk i sentraladministrasjonen, inkludert politisk styring i 2021, eitt årsverk innan oppvekst og opplæring, eitt årsverk innan kultur og samfunn og eitt årsverk innan areal og eigedom i 2021.

I tillegg er det lagt inn ekstra kutt i 2022 med eitt årsverk i oppvekst og opplæring og eitt årsverk i helse og omsorg. Frp vil også halvere tilskotet til Harpefossen skisenter og TUA skisenter, som då vil få høvesvis 250.000 kroner 50.000 kroner.

Har kutta på rådhus

Stad Frp har i sin alternative investeringsplan flytta oppstart av nytt symjebasseng i Selje frå 2022 til 2023. Partiet har vidare tatt ut investeringane til det som dei omtalar som nytt rådhus og erstatta det med to millionar kroner i planleggingsmidlar i samband med revisjonen av Helse og omsorg som kjem i 2021. Han ønskjer at nye investeringar skal vere skikkeleg utgreidde. Frp har tatt vekk 5 millionar kroner av investeringane knytt til nytt Helsesenter i Selje for 2021, med bakgrunn av forventninga om at kjøpar skal ta meir av kostnadene ved å bygge nytt legesenter.

Dei har også tatt ut ny idrettshall av investeringsbudsjettet og erstatta det med to millionar kroner i planleggingsmidlar for ny infrastruktur for skule og barnehage i samband med eigarskapsmeldinga som er venta i 2021.

Når det gjeld midlar til rådhuset i investeringsplanen, så presiserer kommunedirektør Åslaug Krogsæter at det ikkje er snakk om nytt Stad rådhus, men heilt naudsynt vedlikehald av eit bygg som vart bygt på 60-talet.