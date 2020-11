Slår eit slag for å handle lokalt

Nyhende

Fleire og fleire er opptatt av å handle lokalt. Private lokale bedrifter gir store positive ringverknadar, og dei små og unike nisjebutikkane skapar store verdiar kvar einaste dag. Gjennom skatt og avgifter er dei til sjuande og sist med å bidra til at ungane våre har lærarar, at vegar vert brøyta, eller at der er eit helsevesen som står parat når vi har behov for det. Om ein i staden vel å handle hos ein utanlandsk nettbutikk, så forsvinn også pengane ut av landet.