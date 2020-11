Nyhende

Fjordabladet har tidlegare skrive at Ryssta peika seg ut som kanskje det mest aktuelle for kommunen å planlegge vidare på når det gjeld bustadfelt, men fagleiar for plan og forvaltning, Gry Otneim Leikanger opplyser om at dei etter høyringsrunden no ser på utviding av Åsen bustadfelt som det mest aktuelle området for nye kommunale tomter.