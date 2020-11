Lege og sekretær ferdige med karantene

Nyhende

Ifølgje ei pressemelding er ein fastlege og ein sekretær ved Selje legekontor ferdige med karantene og kan vende tilbake til jobb torsdag denne veka.

Fastlegen og sekretæren har vore i karantene etter at dei hadde nærkontakt med ein pasient som var covid-19 smitta. Kontakta var derimot kortvarig og avgrensa, og ingen av dei har hatt symptom på korona, men ein valde å sette dei to tilsette i karantene som eit tryggingstiltak. Begge har også blitt testa for covid-19 to gongar i løpet av karanteneperioden, og desse testane har vore negative.

Ifølgje pressemeldinga er ein trygge på at kontakt med dei to tilsette ved Selje legekontor eller andre besøk ved legekontoret ikkje har medført risiko for covid-19 smitte. Drifta av Selje legekontor har vore som normalt i denne perioden.