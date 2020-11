Inviterer til «Give back Friday»

Nyhende

– Under Black Friday har The Loox valt å snu denne dagen til ein «Give back Friday» – noko meir positivt. I den samanhengen inngår vi eit samarbeid med Kreftforeininga, og vil donere ti prosent av vår totale omsetning denne fredagen til deira organisasjon. Dermed kan kundane får seg eit godt tilbod og støtte ei god sak i same slengen, fortel Frøy Ramnefjell, dagleg leiar i The Loox.