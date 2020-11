Reagerer på

Nyhende

- Eg har tillit til at våre lokalpolitikarar ser utviklinga som folket elles ser, og gjer gode vedtak som er i tråd med planverk og er med på å leggje til rette for vekst i alle delar av kommunenvår. Eg meiner det er viktig å ha god forståing for heile saka før ein skal ta stilling, og fatte endeleg vedtak, seier Ruben Dalsbø.

No har han sendt brev til Stad kommune, der han kommenterer saka om søknad om drift -og kapitaltilskot til ny privat barnehage på ytre Stad. Saka skal opp i Utvalet for oppvekst og opplæring i Stad kommune onsdag.

Økonomisk konsekvens

- Kommunedirektøren skriv i saksutgreiinga at om kommunen vel å gi kapital- og driftstilskot til ein eventuelt ny privat barnehage, vil dette føre til ei auke i dei økonomiske utgiftene til kommunen når kommunen sjølv har desse barnehageplassane. Det er viktig å huske at teoretisk sett er det akkurat same utgiftene for kommunen om ein nyttar seg av kommunale eller private barnehageplassar. Ein kan faktisk argumentere for at det er rimelegare å nytte dei private på bakgrunn av to ting. Det første er at administrasjonskostnadane for dei private er føreslege til 11 prosent i det nye statsbudsjettet, kontra 16-18 prosent for dei kommunale. Differansen her på 5-7 prosent av total lønskostnad er netto forteneste for kommunen. Det andre er at i tilfeller der kommunen har fulle barnehagar og står mellom valet om å byggje ut eller å leige private barnehageplassar, vil det siste løne seg økonomisk. Det er allment kjent at det kostar meir for det offentlege å byggje, enn for det private. Det er dessverre slik bransjane fungerer, påpeikar han.

Bygdene står klare til dugnad

- I vårt tilfelle vert denne argumentasjonen forsterka, når bygdene står klare til å yte dugnad, husstyret vil gi barnehagen leige til kostpris første år aog eigar ikkje har nokon intensjon om å ta ut gevinst. Billigare barnehageplassar får ein faktisk ikkje. Pengane vil følgje barna, og bli brukte til deira beste – ikkje berre til å betale ned dyre/unødige bygg, presiserer Dalsbø.

Han meiner at grunnen til at det vil verte auke i kostnad for kommunen er at ein må betale på eige bygg, samtidig som ein leiger plassar med andre.

- Altså kan ein seie det slik at når lokalet likevel står der, og ein har nok tilsette, vil dei siste ungane som fyller opp barnehagen vere «rein netto». Det vil vere veldig lite ekstra kostnad, og storparten av tilskotet kan nyttast til nedbetaling av nybygg. Dette gir meining reint økonomisk. Ein bør i eit slikt perspektiv utnytte alle areal og dei tilsette maksimalt. Om ein er ute etter kva brukarane ønskjer, vil ein høyre at dei ønskjer større plass og fleire tilsette pr barn.

- Eg er overtydd om at det å gjere plass til meir vekst i Leikvang barnehagesamtidig som ein gir tilskot til nytt initiativ på ytre, skapar nye arbeidsplassar og generelt breiare og betre spekter i barnehagedekning – vil tene brukarane og utviklinga godt. Ja, faktisk kommunen sin samla økonomi også etter få år, forklarar han.

Godkjenning av bygget og uteområdet

Dalsbø viser til at då kommunalsjefen var på synfaring i bygget var det to punkt han hadde merknader til. Det første var at ein treng varmtvatnsperrer på alle kranar.

- Dette er ei enke lsak å få ettermontert. Om ein vil gjere det enkelt, kan ein justere blandeforholda på uttaket til varmtvatnsberedaren. Det var det siste som var gjort då barnehagen var under kommunal drift for nokre år sidan. Ein kan eventuelt sette inn eigen varmtvatnsberedar for reinhald. Det er uansett snakk om små justeringar, forklarar Dalsbø.

Kommunalsjefen hadde også kommentarar til om stellebenken var godkjent eller ikkje, og at dette måtte utgreiiast med Helse og omsorg.

- Eg er ikkje kjend med om siste punkt er utreda. Spørsmålet til administrasjonen er då om Helse og omsorg har fått henvending frå kommunalsjefen for oppvekst om stellebenken. Kva vart eventuelt konklusjonen? , undrar han.

Ruben Dalsbø viser til at det ikkje er nokon stor feil eller manglar som ligg i vegen for å få bygget godkjent.

- Det er ingen tvil om at dette bygget vert godkjent når ein søkjer om det. Bygget er faktisk veldig godt eigna til denne bruken, og det har vore nytta som barnehage i kommunal regi. Uteområdet er ikkje godkjent, og vil kreve ein del renovering. Dette har ein vore klar over heile vegen. Om det vert positivt vedtak på denne søknaden, vil vi setje i gang planarbeid for å lage til eit godt uteområde, gjerne i samarbeid med bygd og bedrifter. Mange har sagt at dei vil stille på dugnad for å realisere gode leikeareal for barnehagen og bygdene elles, påpeikar han.

Barnetal

Han viser til saksutgreiinga at det vert nytta ein tabell som viser fødde barn på Stadlandet som område.

- Frå 2015 til 2019 er det nytta tal for heile åra, medan i 2020 er talet til og med september. Etter oppteljing har ein kome fram til at det vert fødd 17 barn på Stadlandet i 2020. Det er ikkje feil i tabellen som er brukt, men det er eit poeng at ein ser dei relle tala i samanheng med dei andre åra. Det kan gi feil inntrykk når det står 9 på årets kolonne, seier han.

Dalsbø vise dermed til talfesta vekst på barnetalet, som går imot det ein får inntrykk av i prognoser og tolking av desse tala.

- Vi ser at bygdene våre her ute er i vekst og ønskjer å nytte dette momentet til å leggje til rette for vidare vekst. Det veks ikkje her på grunn av stort utval i ulike fasilitetar, tilbod til fritidsaktivitetar, basseng og kulturarrangement. Heller på tross av. Her ute er vi på det ein kan kalle eit basisnivå av dei tenestene kommunen skal yte, og likevel veks det. Vi har eit næringsliv som slit med dårlege vegar, for lite bustadar til arbeidarane sine, verknadar av Korona og no trugsmål om eigedomsskatt på næring. Likevel har ein behov for fleire arbeidarar. Ein får rett og slett ikkje tak i nok folk. Dette er nokre av faktorane som gjev stor grunn til å tru at fleire folk vil flytte hit framover. Då må vi spørje: Kva skjer om det kjem to-tre barnefamiliar til? Kva med barnehageplass? Vi risikerer å stå utan ledige barnehageplassar på Stadlandet, det ville i tilfelle bremse ei ønska utvikling. I så tilfelle sit vi att med ein flott Samfunnsplan med store ord om utvikling og vekst i bygdene, men fører ein politikk som motarbeider nettopp dett, påpeikar han, og viser til at det i følgje kommunen sine eigne tal er berre to ledige plassar i Leikvang Barnehage.