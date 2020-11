Legg til rette for trygg julehandel

Kundane skal føle seg trygge, og vi er her for dei.

Nyhende

– Vi har alltid heimlevering. Det er berre å bestille på telefon eller nett. I påska etter at landet var stengt ned opplevde vi mykje meir blomsterleveransar enn det brukar å vere, seier Stein-Aake Berteig ved Hildenes Gartneri. No gjer dei seg klare for julehandel og juleblomster.