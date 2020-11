Nyhende

Dei frå Stad kommune er Dragebygg AS, Frøyanes AS, Frøyanes Senior AS, Hopland AS, In Spire AS, Kvernevik AS og Stad Kystbygg AS. Dette er selskap som har levert rekneskap til Brønnøysundregistrene innan 1. oktober 2020 og som oppfyller krava til å bli gasellebedrift.