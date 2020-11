Innspel frå Utdanningsforbundet Stad til dei politiske partia

Nyhende

Vi forstår at alle kommunalområda må kutte. Vi forstår at endring i demografien fører til at ein må endre prioriteringane mot helse og omsorg. Vi forstår at vi stadig må sjå etter smartare måtar å utføre arbeidet vårt på.

Vi vil likevel presisere for dykk folkevalde at prioriteringar som er økonomisk berekraftige må også vere sosialt berekraftige. Dei barna vi er mest uroa for er dei barna som av ulike årsaker treng tilpassing eller ekstra omsorg. Det er god samfunnsøkonomi å skape aktive medborgarar gjennom langsiktig satsing på barn og unge.

Vi snakkar ikkje berre om å ha nok kvalifiserte lærarar, men eit godt lag rundt barna heile døgnet. Kommunen brukar ikkje mykje pengar på skule og barnehage i utgangspunktet, noko ein må ha med seg når ein skal gjere dei vanskelege prioriteringane. Dei tilsette opplever at kvardagen allereie er hektisk. Fleire rapporterer om manglande tid til matpause og toalettbesøk. Kommunen har mange barnehagar med ordinær opningstid på over ti timar, noko som gjer at personalressursane vert strekte utover heile opningstida. Dei tillitsvalde melder tilbake ei bekymring for at dei tilsette kjenner at dei ikkje strekk til.

Skule- og barnehagestruktur er eit politisk spørsmål som de folkevalde må ta stilling til. Utdanningsforbundet tek ikkje stilling til den saka. Vi er opptekne av kvaliteten. Om de ynskjer å halde på dagens struktur må det følgje med ressursar. Det skal vere ein kvalifisert lærar i kvar elevgruppe. På ein liten skule vil elevgruppa vere samansett av fleire årstrinn. Her må ein bruke meir ressursar enn minstenorma tilseier. På ein stor skule er utfordringa at gruppene vert store, og det vert vanskeleg å få nok tid til kvar elev.

Vi registrerer at fleire parti vegrar seg mot å auke dei kommunale inntektene. Konsekvensen kan bli kutt på opp mot 40 årsverk. Store kutt i årsverk vil gå utover kvaliteten på tenestene vi tilbyr. Dei folkevalde må vere tydelege på kva arbeidsoppgåver som dei tilsette skal prioritere vekk. Vi registrerer at fleire folkevalde vil kutte i eigne honorar, noko vi ynskjer velkome. Vi håpar at de løftar kvar ein stein for å finne inntekter for å sikre at barn, unge, vaksne og eldre får gode tilbod.