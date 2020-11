Idretten fekk 100.000 kroner

Nyhende

Eid IL handball, Kjølsdalen idrettslag og Eid IL Fotball har til saman fått 100.000 kroner av Sparebanken Sogn og Fjordane. Eid IL Fotball fekk delt ut 50.000 kroner, medan Eid Handball og Kjølsdalen IL fekk 25.000 kroner på kvar.

Pengegåva som Eid IL Handball har fått delt ut skal brukast på nytt utstyr for å få barn og unge med i idretten. Kjølsdalen idrettslag skal bruke pengegåva på ei 3v3- bane for dei minste på fotballtrening. Eid IL Fotball skal bruke pengegåva på eit ekstra treningstilbod som skal vere eit gratistilbod for aktive og ikkje aktive fotballspelarar.