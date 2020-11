Har sendt ut gult varsel i Nordfjord

Nyhende

Det gule varselet for jordskred som er sendt ut for deler av Vestland og Møre og Romsdal, gjeld for mellom anna Stad kommune og Nordfjord. Ifølgje varsom.no gjeld varselet frå tysdag 24. november klokka 07 og fram til onsdag morgon. Faren aukar på frå tysdag ettermiddag.

Hendingar

Ifølgje varsom.no er det venta nokre skredhendingar, men enkelte store hendingar kan også skje. Bane- og vegstrekningar som er utsette kan bli stengt. Bratte skråningar, bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette.

Venta regn og snøsmelting

Årsaka til det gule varselet er at grunnvasstanden og vassmetningsgrada i bakken er allereie svært høg, og frå tysdag ettermiddag til onsdag morgon er det venta mykje regn som saman med snøsmelting vil auke jordskred i varselområdet.

Det vert oppmoda om at ein held seg oppdatert på utviklinga, og i tillegg vert det oppmoda om at ein held seg unna bratte skråningar og bekkar og elveløp med stor vassføring.